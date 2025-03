Sebrae abre inscrições para curso de gestão financeira

Com o propósito de incentivar o conhecimento e gerar novas oportunidade de capacitação, o Sebrae/PB está com inscrições abertas para o desenvolvimento do curso de gestão financeira na cidade de Sousa, na região do sertão do estado.

O processo de inscrição pode ser feito pelos interessados de forma on-line, através do link https://abrir.link/KZnoG.

O curso tem como público-alvo empreendedores, profissionais liberais ou qualquer pessoa interessada no tema.

Entre os destaques do conteúdo que será aplicado aos participantes estão ações sobre como controlar melhor suas finanças, aumentar o lucro e tomar decisões estratégicas com segurança e planejamento.

Segundo a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Sousa, Camila Nóbrega, a oportunidade busca colaborar com o processo de gestão financeira no ambiente dos pequenos negócios.

“Muitos empreendedores enfrentam dificuldades por não terem um controle adequado de suas finanças. O curso vem justamente para oferecer ferramentas e conhecimentos que ajudam a organizar e planejar melhor os recursos, garantindo mais segurança na gestão, maior competitividade no mercado, bem como facilitar a tomada de decisões de forma estratégica”, explica.

A programação de atividades do curso acontecerá entre os dias 23 e 25 de abril, das 18h às 22h, no espaço da própria agência do Sebrae na cidade.

Ainda de acordo com Camila Nóbrega, o curso disponibilizado pelo Sebrae reforça o papel da instituição em contribuir com o desenvolvimento dos pequenos negócios em diferentes regiões do território paraibano.

“Reforçamos a importância da capacitação contínua para empresários e convidamos os interessados a participarem desse importante curso”, conclui.

Outras informações sobre o curso e o processo de inscrição podem ser consultadas pelo atendimento presencial na agência do Sebrae/PB, na cidade de Sousa, ou, pelo telefone (83) 9 9338-5057, disponível para mensagens pelo aplicativo WhatsApp.