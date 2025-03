O Banco do Brasil emprestou mais de R$ 600 milhões no novo crédito consignado privado desde o início do programa na plataforma eSocial do governo federal.

Como revelou a Folha no início de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao BB (Banco do Brasil) e à Caixa Econômica Federal que tivessem uma atuação forte na oferta do novo modelo para fomentar a concorrência e baratear os juros dos empréstimos.

Na época, o desenho do programa ainda estava sendo discutido, mas integrantes do governo já apostavam que os dois bancos públicos fariam ofertas agressivas no começo de funcionamento do novo consignado. Essa é uma das apostas do governo para dinamizar o crédito e estimular a economia num momento de alta da Selic (taxa básica de juros).

De acordo com o BB, os números mostram o protagonismo do banco no crédito consignado. Foram contratadas operações em mais de 3.000 municípios de todas as regiões do país.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou à Folha que a concessão total já superou R$ 2 bilhões, mostrando tração e apetite no início do novo consignado, no último dia 21. A entidade afirma que estão sendo feitos ajustes e avanços operacionais importantes em conjunto com o governo.

Batizado de Crédito do Trabalhador, o programa é ofertado na plataforma do eSocial, onde os trabalhadores com carteira assinada têm acesso às taxas oferecidas pelos bancos e fintechs, e podem compará-las na hora de decidir contratar o empréstimo.

Em nota, o diretor de empréstimos e financiamentos do BB, Antonio Chiarello, diz que é importante que o trabalhador avalie bem todas as propostas recebidas, comparando de forma qualitativa as condições dos empréstimos oferecidos, a exemplo do valor disponibilizado, taxas de juros, prazos de pagamento e custo efetivo total.

Segundo ele, a possibilidade de pagamento de dívidas mais elevadas viabiliza melhores condições para o trabalhador. O diretor cita um cliente vendedor em uma empresa atacadista que contratou uma operação com parcela mensal de R$ 678,66, em substituição a uma dívida com prestação mensal de R$ 1.202,15, o que reduziu o comprometimento da renda com as parcelas.

O BB informa que as condições de oferta envolvem atributos relacionados ao valor e o prazo de cada empréstimo, a combinação integrada das variáveis, informações e perfil das empresas e dos trabalhadores em cada relação de vínculo e a observância das políticas de crédito.

Para contratar, o trabalhador deve acessar a Carteira de Trabalho Digital e iniciar a simulação do crédito, informando o valor e o prazo desejado. A partir daí, a solicitação é encaminhada aos bancos, que têm até 24h para retornar a proposta com as condições do empréstimo.

O trabalhador analisa as opções e contrata a operação na instituição de sua preferência, sendo o crédito liberado após efetivada a averbação da margem de comprometimento da renda.

A Febraban diz que o benefício criado pelo novo produto já é indiscutível. Pelos números da entidade, 40 instituições financeiras foram homologadas e 26 já estão operando e fazendo contratos.

Em junho, haverá a implementação da portabilidade do novo consignado, o que deve aumentar a concorrência entre os bancos ofertantes.

*ADRIANA FERNANDES/Folhapress