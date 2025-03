Cai o preço da gasolina em Campina Grande; saiba detalhes e onde

O Procon de Campina Grande divulgou a segunda pesquisa de preços de combustíveis, referente ao mês de março deste ano, nesta sexta-feira, 28. De acordo com o estudo, o litro da gasolina comum pode ser encontrado pelo consumidor ao menor preço de R$ 6,05 em três bairros: Vila Cabral, Liberdade e Lagoa de Dentro; e que quase todos os combustíveis apresentam redução de preços acima de 1,26%, em relação à pesquisa anterior, que foi realizada no último dia 10.

A nova pesquisa de preços foi realizada nessa quinta-feira, 27, em 60 postos de combustíveis do Município e reúne os preços do litro da gasolina comum e aditivada, do etanol, do diesel comum, do diesel S-10, do Gás Natural Veicular (GNV); e suas variações de valores em relação às pesquisas anteriores e entre os praticados pelos estabelecimentos comerciais. Ela traz, principalmente, os locais com os preços mais atrativos, para que o consumidor possa buscar a opção mais econômica na hora de abastecer o veículo na Rainha da Borborema.

Menor preço – De acordo com o estudo, o menor preço do litro da gasolina comum, R$ 6,05, pode ser encontrado pelo consumidor em três pontos de venda na cidade, no Posto Santa Terezinha, localizado na BR 230, Nº 4.098-4214, no bairro Vila Cabral; o Posto GS, na avenida Senador Argemiro de Figueiredo, Nº 2.458, na Liberdade; e no Posto Lagoão, na Rodovia Governador Antônio Mariz, Nº 2.928, Lagoa de Dentro. Em contrapartida, 42 dos 60 postos de abastecimentos avaliados pelo Procon-CG estão cobrando o preço de R$ 6,19 pelo litro da gasolina.

Além disso, em comparação com a última pesquisa de 10 de março, o atual levantamento aponta uma queda nos preços da gasolina comum, da gasolina aditivada, do etanol, do diesel comum e do diesel S-10 acima de 1,26%; exceto no GNV.

A gasolina comum, por exemplo, passou de R$ 6,26 para R$ 6,16 (-1,62%), enquanto a gasolina aditivada caiu de R$ 6,39 para R$ 6,31 (-1,27%). O etanol sofreu uma redução de 1,56%, saindo de R$ 4,56 para R$ 4,49. Já o diesel comum passou de R$ 6,23 para R$ 6,15 (-1,30%), e o diesel S-10 teve um recuo de 1,61%, saindo de R$ 6,32 para R$ 6,22. O Gás Natural Veicular se manteve no mesmo valor, R$ 5,31.

A pesquisa do Procon-CG revelou ainda diferenças significativas entre os valores cobrados pelos postos. O Diesel S-10, por exemplo, apresentou uma variação de até R$ 0,64 entre o menor e o maior preço encontrado, representando 10,76%. A gasolina comum teve uma diferença de R$ 0,20 entre os postos pesquisados (3,30%), o etanol variou 11,93%, com diferença de R$ 0,50, e o diesel comum teve variação de 9,08%, com diferença de R$ 0,54.

Com isso, o coordenador do Procon Municipal, Waldeny Santana, ressaltou a importância da realização de pesquisas de preços como ferramenta para que a população possa comprar produtos e serviços nos estabelecimentos que oferecem os preços mais atrativos, incentivando o livre mercado.

“A pesquisa também fomenta a prática de relações consumeristas mais justas, bem como evita o crime de cobrança abusiva”, ressaltou o coordenador, lembrando que todas as irregularidades devem ser denunciadas pelo consumidor.

Para registrar reclamações ou denúncias, o Procon de Campina Grande disponibiliza os seguintes canais de atendimento para os consumidores: Disque Procon 151, WhatsApp (83) 98185-8168, ligações pelo número (83) 98186-3609, Instagram @procondecampina, aplicativo “Campina com Você” e atendimento presencial na Rua Prefeito Ernani Lauritzen, 226, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira pesquisa de preço em https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/