Inscrições para o 5º HubPB encerram nesta quarta-feira

As inscrições para o 5° Hub Paraíba vão até esta quarta-feira (26). O edital pode ser acessado pela plataforma https://programas.sebraestartups.com.br e prevê a pré-aceleração de 20 startups. O resultado da seleção será divulgado dia 4 de abril deste ano. O HubPB possibilita às empresas que fazem parte do ecossistema, consultorias para prototipagem da solução de algum problema.

Segundo a analista técnica da agência do Sebrae/PB em Campina Grande, Ivana Sena, ao participar do Hub, o empreendedor terá uma conexão com o representante das instituições do ecossistema, quando necessário. “É como levar o empreendedor aos atores, uma abertura de portas para quem deseja constituir uma startup. O Hub é um programa idealizado e realizado pelo Sebrae, Senai e IEL. Com o intuito de acelerar negócios inovadores, tentaremos inserir 20 startups em fase de operação para que validem o seu negócio e estejam prontas para o mercado”, enfatizou.

O HubPB é um programa gratuito, não tem custo para o empreendedor, e traz alguns benefícios como todas as capacitações, de todas as informações, conta também com a rede do ecossistema de inovação, além da rede de parceiros e conexões para o negócio decolar.

Mentorias individuais e coletivas, desenvolvimento de modelos de negócio, prototipação em laboratórios modernos e networking com investidores e potenciais parceiros, são outras ações voltadas às startups que serão selecionadas pelo 5° Hub PB.

“Queremos convidar empreendedores com ideias, mas pode ser pessoa física também, além de estudante ou potencial empreendedor que tem uma ideia e que deseja tirar do papel. É a vez de startups e negócios inovadores que já estejam no mercado, mas com a vontade de dar um plus no seu modelo de negócio. O evento, a capacitação e o programa são gratuitos. Se inscrevendo pelo Sebrae Startups, é preciso colocar o projeto junto com o pitch. Contamos com a força empreendedora paraibana para compor mais esse Hub”, convidou Ivana Sena.