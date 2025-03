Pequenos negócios tiveram grande crescimento no Brasil em 2024

O número de pequenos negócios no Brasil registrou um crescimento de mais de 10% em 2024, e alcançou o total de 4,158 milhões de novos empreendimentos abertos durante todo o ano.

Este é o melhor resultado da história do empreendedorismo do país, conforme dados de levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal.

Vice-diretor e professor de empreendedorismo da Fundação Getúlio Vargas, Tales Andreassi, explica que abrir um negócio não é fácil.

O especialista destaca que o empreendedor deve procurar sempre planejar o passo-a-passo do novo negócio.

Ainda de acordo com o levantamento do Sebrae, ao todo em 2024 abriram as portas mais de 3 milhões de microempreendedores individuais, 974 mil microempresas e 190 mil empresas de pequeno porte.

*com informações abr