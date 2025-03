Paraíba ajuda a alavancar crescimento da região Nordeste, aponta FGV

A Paraíba foi um dos estados que mais impulsionaram o crescimento do Nordeste, região que mais cresceu em 2024, de acordo com o Boletim Macro Regional, deste mês, produzido pela Fundação Getúlio Vargas.

Conforme os dados, a região Nordeste registrou um crescimento em 2024 de 4,0%, superando a média nacional de 3,8%, atrás das Regiões Norte (+4,8%) e Sul (+4,2%), mas superando as regiões Centro-Oeste e Sudeste que tiveram crescimentos de 2,9% e 3,2%, respectivamente.

No desempenho do comércio varejista e comércio ampliado, no agregado de 2024, os resultados se mostraram bastante positivos e, em ambos os casos, todos os estados nordestinos apresentaram crescimento acima da média do Brasil, sendo que a Paraíba foi destaque no primeiro caso, com o segundo maior avanço nacional, com 11,4%, perdendo somente para o Amapá, cujo aumento foi de 15,5%.

Já no segundo caso, em relação ao comércio varejista ampliado, o estudo revelou que a maioria dos estados nordestinos apresentou crescimento sólido, com destaque para a Paraíba (+11,0%) e Pernambuco. (+7,5%). A média nacional (+4,1%) ficou abaixo do desempenho da região, indicando uma recuperação e expansão do setor no Nordeste.

Além disso, a Paraíba também foi importante para aumentar as importações da região, que cresceram 24,4%: somente o estado da Paraíba teve um aumento de 263,6% segundo o estudo, que considera a balança comercial dos estados em janeiro de 2025, com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Para o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, o Boletim da FGV evidencia a relevante contribuição no Nordeste para o crescimento do país em 2024. Os Serviços e o Comércio crescem em todos os estados nordestinos.

No acumulado do ano, Sergipe se destacou na região, com forte crescimento de 7,1%, ficando a Paraíba com o segundo melhor desempenho com crescimento de 4,8%. Outro destaque positivo foi o desempenho das exportações estaduais, onde o Maranhão (+8,4%), e Paraíba (+5,4%) tiveram variações positivas, enquanto os demais estados da região apresentaram retração.

“A gestão fiscal conduzida pelo governador João Azevêdo tem sido fundamental para que o PIB da Paraíba, de acordo com o IBGE, cresça acima da média regional e nacional nos últimos anos, possibilitando a destinação de mais recursos para execução de obras de infraestrutura e competitiva política de incentivos fiscais, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios e atração de novos investimentos privados”, disse o secretário.