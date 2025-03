Startup Day discute inovação e oportunidades de negócios na Paraíba

Um dia para discutir inovação, sustentabilidade e novas oportunidades para empreender. Foi com esse intuito que o Sebrae/PB realizou, neste sábado (22), a 11ª edição do Startup Day. O encontro integra o programa Sebrae Startups e acontece em todo o país. Na Paraíba, o evento ocorreu em sete cidades, do litoral ao sertão.

O Startup Day tem crescido no estado e, este ano, foram duas cidades a mais participando: Monteiro, no cariri, e Cajazeiras, no sertão. Em João Pessoa, o auditório do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) ficou lotado para receber os participantes. Na programação foram discutidos temas como negócios na construção civil, turismo, sustentabilidade e inovação.

De acordo com o diretor técnico e financeiro do Sebrae/PB, Lucélio Cartaxo, o evento cresce a cada ano e atesta que a Paraíba é um celeiro para a inovação e busca por novas oportunidades, unindo diversos setores da economia.

“Tudo isso mostra a importância do que se faz na Paraíba em termos de inovação e como o Sebrae tem trabalhado isso. O evento é uma oportunidade para fazer essa conexão entre empreendedores, investidores, estudantes e pesquisadores. A empresa que quer crescer hoje tem que levar em consideração a exigência dos clientes e, uma delas, é a inovação”, disse o diretor.

Por sua vez, o gerente de Políticas Públicas do Sebrae/PB, Luciano Holanda, reforçou o trabalho que a instituição realiza o ano inteiro no apoio aos empreendedores de diversas áreas e ainda fomentando os ecossistemas de inovação.

Atualmente, são cinco ecossistemas de inovação na Paraíba já ativados, localizados em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Sousa. Para este ano, o Sebrae/PB está implantando mais dois, que estão em Monteiro e em Cajazeiras.

O Startup Day foi realizado em todos esses municípios. “A nossa intenção é fazer com que essa pauta da inovação percorra todo o estado e possa transformar a vida dos empreendedores e se refletir no desenvolvimento dos territórios” , completou.

A realização do Startup Day em praticamente todas as regiões do estado é um incentivo a mais para que novas empresas e instituições participem dos ecossistemas e também busquem soluções em conjunto para as demandas da sociedade.

“Tivemos mais de mil inscritos no estado e representa todo um trabalho que o Sebrae promove nas nossas regionais. Isso mostra, além do crescimento nas ações de inovação, os novos negócios que têm sido gerados nas cidades. Temos muitas startups surgindo através dos ecossistemas de inovação”, explicou a analista de inovação do Sebrae/PB, Rafaella Catão.