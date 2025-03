Gestores e líderes de 16 cidades do sertão se reúnem para ações conjuntas

Gestores públicos e líderes de 16 cidades do sertão se reuniram em Pombal para traçar ações e políticas conjuntas por meio do Fórum de Lideranças Transformadoras para o Desenvolvimento Territorial do Sebrae/PB.

Na manhã desta sexta-feira (21), o encontro no Espaço Garden recepções e eventos contou com prefeitos, secretários e empreendedores do território. Patos e Cajazeiras já receberam o Fórum esta semana, integrando um ciclo de diálogos sobre soluções inovadoras e o desenvolvimento econômico e sustentável.

O diretor superintendente e o gerente de Políticas Públicas do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim e Luciano Holanda respectivamente, participou dos três Fóruns. Luiz Alberto fez uma análise sobre esse momento.

“Nós estamos olhando um recorte, pegando cada município, entendendo como promover o desenvolvimento, não só na cidade, como no entorno do município. O conjunto de cidades faz com que a gente possa somar forças. Significa dizer que quando todo mundo se movimenta na direção de construir um futuro que seja bom para todos, na geração de emprego, de oportunidade de trabalho e também na dinamização das atividades econômicas de cada município e da região, algo acontece”, declarou.

Outros potenciais ainda poderão ser explorados. “Nós temos uma área de turismo, é importante isso, a agroindústria e agropecuária também. E a gente pega aqui o entorno, vê o quanto representa a bacia leiteira dessa região, que é muito forte. A gente precisa agora avançar ainda mais, porque há espaço de negócios e de mercado”, disse Luiz Alberto.

O Fórum trouxe informações e experiências de outros que já estão atuando no território, a exemplo das duas apresentações de experiências exitosas em gestão municipal do cariri da Paraíba, das cidades de Monteiro e Cabaceiras.

A programação em Pombal contou com painéis, palestras e temas de interesse de toda a região, como o papel da liderança, desenvolvimento territorial e até a inteligência de dados. Para o gerente da agência do Sebrae/PB na cidade de Pombal, Aldo Nunes, o Fórum de Lideranças Transformadoras criou um elo com os municípios que compõem a área de atuação da agência na cidade.

“Temas importantes, reconhecimentos, como os casos de sucessos com gestores que administraram suas cidades em regiões sub desenvolvidas, nos motivaram durante o Fórum. Agora é começar a trabalhar”, falou.

O Fórum de Lideranças Transformadoras para o Desenvolvimento Territorial realizado pelo Sebrae tem como proposta debater temas diversos que se relacionam com ações voltadas ao fortalecimento das atividades econômicas. É um estímulo à criação de políticas públicas com foco na geração do emprego e da renda.