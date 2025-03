Na próxima segunda-feira, 24, às 19h, o industrial e presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pereira será empossado na presidência da Associação Nordeste Forte, em Brasília.

Esta será a primeira vez que um paraibano irá presidir a Nordeste Forte, representando as Federações de Indústrias dos nove estados da região NE, junto à Confederação Nacional da Indústria – CNI.

“A frente da Associação Nordeste Forte vamos promover ainda mais o desenvolvimento e o crescimento da maior e mais promissora região do Brasil, vamos ajudar a fazer do Nordeste a região mais competitiva e desenvolvida do nosso país”, ressaltou Cassiano Pereira.

Para o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Ricardo Alban a eleição de Cassiano Pereira representa um ganho para a indústria nordestina.

“Cassiano Pereira tem feito uma excelente gestão à frente da FIEPB, e com a sua expertise tenho certeza que vai colaborar para que a indústria nordestina se fortaleça cada vez mais, e ganhe a visibilidade que merece diante de todo potencial que tem”, disse o presidente da CNI.

Criada em 2016, a Nordeste Forte é uma Associação que representa todas as Federações de Indústrias da região Nordeste, e atua na promoção de ações de desenvolvimento socioeconômico, contribuindo para a competitividade do setor industrial nordestino.

Uma Trajetória de Sucesso

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Cassiano Pascoal Pereira Neto, atua no setor industrial há 40 anos, é sócio na empresa Mibra Minérios Ltda.

Atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Conselheiro do SESI/PB, e também do Sindicato da Indústria de Extração de Minerais Não-Metálicos do Estado da Paraíba – Sindminerais/PB.

Representa a FIEPB, no Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba – FAIN. Também é membro do Conselho Temático de Mineração – COMIN, junto à Confederação Nacional da Indústria – CNI.

Foi secretário de Estado da Interiorização do Governo do Estado da Paraíba, e presidente da Empresa Municipal de Urbanização da Borborema – Urbema, em Campina Grande.