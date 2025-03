Novo Plano Diretor: Prefeitura e Sinduscon se reúnem para analisar diretrizes da construção civil

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande (Seplan) recebeu em reunião nessa terça-feira, 18, membros do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon), para dialogar sobre o crescimento urbano do município. Na pauta foram tratados os rumos da construção civil, além do potencial de desenvolvimento econômico da cidade, sob a perspectiva do Novo Plano Diretor.

Aprovada no dia 30 de dezembro do ano passado, e sancionada pelo prefeito Bruno Cunha Lima no dia 03 de janeiro deste ano, a Lei Complementar 213/2025, que dispõe sobre o Novo Plano Diretor, versa sobre a Política de Desenvolvimento Urbano do Município.

O documento institui uma nova estrutura de ordenamento territorial, dividida em zonas urbanísticas, visando direcionar o desenvolvimento de forma sustentável e equilibrada da cidade.

Conforme a Seplan, o Novo Plano Direto é um instrumento fundamental para orientar empreendedores, moradores e investidores sobre as possibilidades de ocupação do solo, garantindo a compatibilidade dos projetos com a legislação urbanística vigente.

Para o presidente do Sinduscon, Lamartine Alves, a partir do Novo Plano Diretor, juntamente com o Código de Obras do Município que também passará por uma revisão, será possível alavancar o desenvolvimento de Campina Grande.

Alves parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Campina Grande, através da Seplan, de ouvir a cadeia produtiva da construção civil nas discussões pertinentes ao desenvolvimento e planejamento.

“Esse diálogo, entre o setor produtivo da construção civil e o poder público, é muito importante para que possamos alavancar, ainda mais, o desenvolvimento da cidade. Vamos colocar em prática o que foi aprovado no Plano Diretor. Esperamos também a atualização do Código de Obras, para podermos trazer mais desenvolvimento e incentivos para bairros como o Centro, Alto Branco e outros”, destacou Lamartine Alves.

O secretário executivo de Planejamento, Túlio Duda Paz, disse que o diálogo com a cadeia produtiva da construção civil é importante para promover o desenvolvimento habitacional na cidade.

“Foi um encontro para manter o diálogo entre o poder público e o setor produtivo da cidade com intuito de planejar o desenvolvimento de Campina Grande nos setores estratégicos, buscando o crescimento urbano e atuando dentro da lógica do prefeito Bruno, que é buscar parcerias e fortalecer o crescimento econômico de Campina Grande”, ressaltou Túlio.