Procon-PB constata diferença de preço em vários produtos de higiene pessoal

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, nos dias 17 e 18 de março de 2025, fez uma pesquisa referente ao preço dos itens de higiene pessoal em supermercados atacadistas da grande João Pessoa.

O absorvente da marca Always Noturno seca com abas (preto – 8 und.), apresenta variação de 28,04% com preços a partir de R$9,20 (Assaí Atacadista – Geisel / Mix Mateus – Cabedelo) a R$11,78 (Novo Atacarejo – Cabedelo), uma economia de R$2,58 para o consumidor.

Referente ao desodorante aerossol, destaca-se a marca Giovanna Baby de 150ml, com variação de 89,46% e preços que oscilam entre R$13,19 (Mix Mateus – Cabedelo) a R$24,99 (Assaí Atacadista – Geisel), uma diferença nominal de R$11,80.

Nos shampoos, a marca Tresemmé de 650ml, tem variação de 60,39% e preços que variam de R$26,99 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$43,29 (Mix Mateus – Cabedelo), uma diferença de R$16,30 no bolso do consumidor.

Em relação aos condicionadores, destaca-se a marca Tresemmé de 650ml, com variação de 59,31% e preços de R$30,50 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$48,59 (Mix Mateus – Cabedelo), uma economia de R$18,50 entre os estabelecimentos.

O sabonete comum em barra da marca Palmolive de 85g, apresenta variação 82,19% e preços que oscilam de R$2,19 (Atacadão – Geisel) a R$3,99 (SuperFácil Atacado – Água Fria), uma diferença de R$1,80.

Referente aos papéis higiênicos, a marca Max Pure (16 und.) apresenta uma variação de 47,30%, com preços a partir de R$19,85 (Mix Mateus – Cabedelo) a R$29,24 (Atacadão – Geisel), uma diferença de R$9,39 entre os estabelecimentos.

Nos sabonetes comuns líquidos, destaca-se a marca Palmolive de 250ml, com uma variação de 46,86% e preços entre R$10,18 (Novo Atacarejo – Cabedelo) a R$14,95 (Mix Mateus – Cabedelo), uma diferença de R$4,77.

Referente aos shampoos infantis, destaca-se a marca Huggies Extra Suave, com variação de 19,95% e preços a partir de R$34,18 (Novo Atacarejo – Cabedelo) a R$41,00 (Atacadão – Geisel), uma economia de R$6,82.

