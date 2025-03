Podcast: tire suas dúvidas sobre os benefícios do INSS

No quadro Minha Aposentadoria do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcos Vinícius, esclareceu dúvidas de ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Ele explicou que aposentados que continuam trabalhando devem seguir contribuindo para o INSS, destacou que a revisão da vida toda não é mais aceita pelo Judiciário e detalhou os critérios do Benefício de Prestação Continuada (BPC), ressaltando a exigência de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

Marcos também reforçou a importância das contribuições previdenciárias para garantir proteção no futuro.

Ouça o podcast abaixo