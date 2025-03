Podcast: Secovi-PB esclarece sobre inadimplência condominial

No quadro “Mercado Imobiliário”, do programa “Conexão Caturité”, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, trouxe uma importante reflexão sobre a inadimplência de aluguel e a inadimplência condominial, esclarecendo as diferenças entre elas.

Ele explicou que, ao alugar um imóvel, o inquilino assume a responsabilidade pelo pagamento de despesas como aluguel, água, energia e, caso haja, a taxa de condomínio. Quando o pagamento do condomínio é deixado de lado, isso pode levar a sérias consequências, incluindo a rescisão contratual e até a penhora do imóvel.

Feitosa destacou que, embora a situação financeira do país esteja difícil, a recomendação é sempre buscar uma negociação entre inquilino e proprietário.

A negociação é vista como o melhor caminho para evitar problemas maiores, como ações judiciais, que podem trazer custos adicionais e demora.

Ele concluiu sugerindo que, em situações de inadimplência, mais vale um acordo do que uma briga judicial.

Ouça o podcast.