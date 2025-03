Paraíba registra neste ano mais de 14 mil novos negócios abertos

A Paraíba registrou 14 mil novos negócios abertos este ano, entre os meses de janeiro e fevereiro, e ainda apresentou variação positiva de 56,8% se comparado ao mesmo período de 2024. Dessa forma, o Estado aparece como o quarto do país com o maior crescimento de novas empresas, ficando atrás do Ceará (71,1%), Piauí (66,8%) e Amazonas (59,2%).

Diante dos números, o cenário para as pequenas empresas tende a ser positivo ao longo do ano, conforme destaca a analista técnica do Sebrae/PB, Germana Espínola. “O Brasil iniciou 2025 com um ritmo acelerado na abertura de novos negócios. Nos meses de janeiro e fevereiro, foram registradas quase 1 milhão de novas empresas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)”, acrescentou.

Ainda conforme o relatório do Sebrae, os MEIs se destacam como os que mais formalizaram a empresa. A Paraíba ocupa o terceiro lugar no Brasil em novos registros para essa categoria, com o percentual de 44,5%. As primeiras colocações são do Piauí (53,3%) e do Amazonas (45,3%). Os três estados superam o percentual nacional, que cresceu 27,7%.

Dados do Sebrae/PB revelam que, até a primeira quinzena de março deste ano, a Paraíba somava 288.583 pequenas empresas. Desse total, 54,8% são MEIs. “O setor de serviços segue como a principal escolha dos empreendedores, representando 63,8% dos novos negócios formalizados no país. O crescimento reforça a tendência de expansão do setor, impulsionado por atividades como tecnologia, educação e serviços especializados”, avaliou Germana Espínola.

A analista ainda acrescentou que o Sebrae/PB tem realizado diversas ações para atender aos pequenos negócios, como eventos, consultorias e programas em parceria com outras instituições. No caso do MEI, entre as iniciativas estão os atendimentos ofertados nas Salas do Empreendedor, em parceria com as prefeituras, cursos online e gratuitos, e ainda a Semana do MEI, que é realizada anualmente.