A cidade de Campina Grande, no agreste da Paraíba, chegou a marca de 24 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) cadastradas em 2024. Desses, cinco mil foram atendidos em visitas domiciliares aos negócios pelos Agentes de Orientação Empresarial (AOEs) da agência do Sebrae/PB na cidade. Um dos segmentos que mais existem MEIs no município é o da beleza, com dois mil CNPJs.

Segundo o gerente da agência em Campina Grande, João Alberto Miranda, todas as empresas do bairro das Malvinas foram visitadas. Ao longo desses 15 anos, a agência presta serviços importantes de capacitação empreendedora para os MEIs.

“Nós sempre convidamos todos os empreendedores da cidade para conhecer nossas atividades de formação. A gente tem consultorias e treinamentos, que são cursos, oficinas, palestras. Consideramos importante atender o MEI, porque ele é um empreendedor sozinho, que está trabalhando na atividade e precisa de informações, ser capacitado”, declarou.

João Alberto informou que o Sebrae/PB atende de três formas o MEI. As visitas domiciliares são as primeiras ofertadas pelo programa “Sebrae na sua empresa”, no qual os AOEs atuam para visitar os micro e pequenos negócios.

“São 15 pessoas contratadas e eles têm uma meta todo mês de visitar as casas e locais onde os MEIs funcionam. É uma visita de orientação empresarial completa”, destacou.

Outra forma de atendimento do Sebrae/PB é fazer uma seleção do MEI na cidade. É feita uma pesquisa virtual pelo CNPJ, onde se tem acesso aos contatos dos empreendedores e seus endereços.

“A gente pode mandar um e-mail e ligar para o empreendedor e falar diretamente com o atendimento. Eles podem pedir a visita da melhor forma e agendar. Outra maneira de agilizar a visita é vir ao Sebrae”, disse.

O terceiro jeito de atender ao MEI é pelas Salas do Empreendedor, que existem em várias cidades do estado.

“Essas Salas do Empreendedor atendem MEIs em suas localidades para que eles não precisem se deslocar. Os municípios de Queimadas, Lagoa Seca, São Sebastião de Lagoa de Roça, Soledade e Cabaceiras já possuem salas. Em Campinas Grande também tem uma, que é no bairro da Prata. Todas têm atendentes treinados pelo Sebrae. Todo mês a gente reúne as informações dessas salas, a gente tem grupos de WhatsApp com contato direto com empreendedores, das pessoas que atendem, para acompanharmos todos em seus progressos”, falou.

As capacitações básicas e gratuitas do Sebrae para os MEIs são semanais, mas tem cursos mensais e trimestrais. Grupos de MEIs também podem obter uma capacitação coletiva, além de algumas formações oferecerem bônus.

“Nós trabalhamos com grupos personalizados de e-mails por segmentos para treinamentos conjuntos. Promovemos a participação individual ou coletiva de empreendedores em congressos, eventos de grande porte como as feiras de negócios, e preparamos treinamentos específicos para grupos de empresas”, concluiu.