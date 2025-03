Evento: Capital Empreendedor é lançado em Campina Grande

Conectar startups ou negócios inovadores com investidores. Este é o objetivo do Capital Empreendedor, que foi lançado nesta segunda-feira (17), na agência do Sebrae/PB em Campina Grande.

Na apresentação do programa, representantes de empresas da cidade participaram e viram relatos de outros empreendedores explicando o acesso ao mercado de investimentos e conexões com investidores. As inscrições para a 7ª edição vão desta sexta-feira (21) ao dia 4 de maio, na plataforma Sebrae Startups (https://programas.sebraestartups.com.br).

O gerente da agência do Sebrae/PB em Campina Grande, João Alberto Miranda, recepcionou a todos com boas recomendações.

“Nós costumamos apoiar a aceleração de empresas. A gente espera que essa oportunidade alcance a todos os empreendedores. Campina Grande hoje tem 420 mil habitantes e conta com 40 mil empresas. A gente deve ter alguma startup ou algum produto novo, mas também podemos ajudar essas empresas tradicionais para avançar e modernizar. E o Sebrae estará junto nessa caminhada”, comentou.

O empreendedor Wanderson Pio, que possui a empresa DHF, foi um dos participantes que falou em formato de pitch, como é feita a apresentação durante uma parte do programa.

“A gente começou o Capital Empreendedor com uma dúvida, que talvez seja a mesma de alguns de vocês, que é, a gente tem maturidade para participar? Acho que o principal ponto que a gente viu aqui, a aceleração, está acontecendo hoje por 6 meses, que é muito tempo para se tratar de evoluir, para conseguir talvez um primeiro projeto”, comentou.

Já o outro empreendedor, Roberto Medeiros, de João Pessoa, dono da empresa Su Chef, falou com os participantes do lançamento por videoconferência.

“Nós identificamos essa oportunidade de mercado aqui em João Pessoa porque nos mudamos de Recife para trabalhar no Capital Empreendedor. E hoje, a gente completou quatro anos na Paraíba, uma das melhores mudanças que a gente fez, porque conseguimos trabalhar muito bem. A gente conseguiu começar com investimento, com alguns financiamentos”, explicou.

De acordo com a analista técnica da agência do Sebrae/PB em Campina Grande, Nilvânia Souza, sempre há uma avaliação em cada edição do Capital Empreendedor para crescer e melhorar.

“Este ano, as etapas do Capital Empreendedor serão circuito da decolagem, circuito torta de inovação, com fábrica de pitches, entre outros, além do circuito caminho da transformação, com mentoria e mapeamento de impacto, e do circuito onda de crescimento, onde há o Deal Day, uma rodada de investimentos”, detalhou.

O objetivo do Capital Empreendedor é capacitar startups e negócios inovadores atendidos pelo Sebrae para o acesso ao mercado de investimentos e conexões com investidores e outros agentes do mercado de capitais. Depois é avaliação das propostas e seleção dos mais destacáveis projetos.