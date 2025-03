Sebrae lança mais uma edição do Capital Empreendedor com evento gratuito

O Sebrae/PB lança, nesta quarta-feira (19), mais uma edição do programa Capital Empreendedor. O evento é gratuito e está com inscrições abertas para startups. Durante a atividade, os participantes poderão conhecer mais sobre a iniciativa e seus benefícios, além de ampliar a rede de contato com outros empreendedores e investidores. Os interessados podem se inscrever no link: https://bit.ly/43P5jtA.

O objetivo do programa Capital Empreendedor, uma iniciativa do Sebrae, é capacitar os empresários de startups e negócios inovadores a buscarem investimentos para suas empresas, a partir da expansão dos seus negócios, além de fazer networking para futuras parcerias. Podem participar empresas formalizadas, com produto validado e faturamento, que tenham interesse em acessar o mercado de investimentos.

O evento será realizado no ClubJob Coworking, em Manaíra, a partir das 16h. A programação conta com painéis e debates com empreendedores que já participaram do programa, como Jefferson Araújo, CEO da Showkase, e Sérgio Brandão, CEO da Moozk. Outro momento de aprendizado será durante a apresentação de Sandro Cortezia (Ventiur Smart Capital) que é investidor.

O programa – O Capital Empreendedor foi criado em 2018 e, desde então, acelerou mais de 2 mil startups em todo o Brasil. Os interessados em participar da edição de 2025 podem se inscrever gratuitamente a partir dessa sexta-feira (21) até o dia 4 de maio.

Nesta edição, serão selecionadas startups que possuam como valores norteadores a inovação, inclusão e sustentabilidade e que estejam enquadradas no estágio de operação ou tração. Além disso, é necessário que a empresa tenha um CNPJ válido e com faturamento. Para saber mais sobre o programa, acesse: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/capitalempreendedor .