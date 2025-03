Procon de Campina Grande comemora Dia do Consumidor com mutirão de ações

Neste sábado, 15, quando se comemora o Dia Mundial do Consumidor, o Procon de Campina Grande fez um Mutirão de Ações para a população, durante toda a manhã, na Praça de Bandeira.

Na ação, que encerrou a Semana do Consumidor 2025, mais de 100 consumidores foram atendidos, 13 reclamações registradas e dois autos de infração lavrados.

O Mutirão de Ações do Procon-CG, foi promovido com o objetivo de oferecer atendimento jurídico na área consumerista, conscientizar a população sobre os direitos dos consumidores e chamar a atenção para a importância da prática do consumo consciente.

O evento fez parte da programação da Semana do Consumidor, que teve início na segunda-feira, 10, e contemplou também a realização de palestras educativas em escolas e faculdades.

Na Praça da Bandeira, uma equipe do Procon Municipal, formada por advogados, fiscais e atendentes, promoveu o atendimento ao público. A equipe também realizou diligências de fiscalização nas principais vias comerciais do Cenyro e distribuiu material informativo, como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tanto para consumidores, quanto para fornecedores.

A ação contou com um representante da Cagepa, que também promoveu atendimento e negociação de débitos. Além disso, o órgão ofereceu corte de cabelo, pipoca, algodão doce, milho cozido e pula-pula para as crianças.

“Toda a ação ocorreu de forma harmoniosa, com o registro de poucas reclamações dos consumidores”, informou o gerente de Fiscalização do Procon Municipal, Raniery Morais, acrescentando que os fiscais lavraram apenas dois autos de infração, por má prestação de serviço. Um em desfavor da loja C&A e o outro da Shop Jeans. As empresas têm um prazo de dez dias para apresentarem defesa, após o recebimento da notificação da ocorrência.

Para o coordenador do Procon-CG, Waldeny Santana, o sucesso da Semana do Consumidor, inclusive do mutirão, deve-se ao trabalho de proteção e defesa do consumidor campinense, que tem sido feito de forma permanente e ostensiva, desde o início da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, principalmente, com as ações voltadas para o fomento do consumo consciente.

“Vamos continuar nas ruas de Campina, sempre perto da população, porque consumidor informado é consumidor protegido”, finalizou o coordenador.