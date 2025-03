Podcast: entenda a importância da educação financeira para pessoas idosas

No quadro “Momento Uama” desta semana, a advogada e professora Glauce Jácome abordou a importância da educação financeira para pessoas idosas, destacando os riscos do superendividamento.

Ela explicou que a Lei 14.181/2021 oferece mecanismos de proteção, como renegociação de dívidas e isenção de taxas, para garantir que a renda da pessoa idosa não seja completamente comprometida.

Glauce também enfatizou a necessidade de políticas que protejam esse público, garantindo condições justas para pagamento de débitos. Além disso, reforçou a importância de buscar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, em caso de dificuldades na renegociação.

Por fim, anunciou que as inscrições para a Universidade Aberta à Maturidade (UAMA) estarão abertas em julho, convidando pessoas com mais de 60 anos a participarem do programa.

Ouça o podcast completo