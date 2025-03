Carnaval da Paz impulsiona turismo em Campina e revela potencial para atrair visitantes

O Carnaval da Paz, realizado em Campina Grande, surpreendeu pelo grande número de visitantes neste ano. O evento, que tem um caráter mais voltado para a confraternização do que para a festa tradicional, movimentou significativamente a cidade e revelou seu potencial turístico.

Segundo o agente de viagens Alessandro Sousa, que comentou sobre o tema em sua coluna “Pé na Estrada”, a rede hoteleira da cidade apresentou bom desempenho, e muitos visitantes optaram por se hospedar de outras formas, como em caravanas religiosas.

De acordo com o especialista, o município pode explorar melhor esse potencial para se tornar um destino fixo de turismo religioso e cultural.

Outro período que promete aquecer o setor de viagens é a Semana Santa, que este ano terá um feriado prolongado, começando na sexta-feira e se estendendo até a segunda-feira, dia 21. Os destinos preferidos para a data variam entre opções litorâneas, culturais e serranas, além de destinos internacionais como Buenos Aires e Santiago.

“Além da região Nordeste, nós temos o interior de Minas, Minas Histórica, Foz de Iguaçu e a Serra Gaúcha, que muita gente está voltando lá depois daquele intervalo que teve com as enchentes, mas há um grande movimento para esses destinos”, afirmou o especialista.

Golpes no setor de turismo preocupam

Apesar da empolgação com o aumento da demanda, Alessandro alerta para o crescimento dos golpes envolvendo passagens aéreas. Segundo ele, muitos consumidores acabam sendo enganados por preços atrativos oferecidos em redes sociais e aplicativos de mensagens.

“A gente vem registrando nos últimos meses uma grande quantidade de pessoas que estão sendo vítimas de golpes, principalmente em compra de passagem aérea. As pessoas hoje estão comprando passagem procurando no Instagram, WhatsApp, sites que… Mas o principal está no Instagram e no WhatsApp. De pessoas que não têm loja física, de que nunca ouviu falar e fazem Pix de valores que ficam abismados. Então, quando você vê preços diferentes em relação ao que está cobrado por uma agência de viagens ou pela própria companhia aérea, é bom desconfiar.”