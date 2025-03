Vendas do varejo da Paraíba registram maior crescimento do Nordeste em janeiro

O varejo paraibano registrou a maior alta de crescimento da Região Nordeste no primeiro mês do ano. Dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (14), mostram que o volume de vendas do setor cresceu 5,4% em janeiro na comparação sobre o mesmo mês do ano passado. É o 12º mês seguido de crescimento do varejo paraibano nesse indicador.

Na comparação de janeiro sobre dezembro, que é o mês de maior volume de vendas do comércio varejista, a Paraíba apresentou alta de 0,3%, enquanto o País registrou leve queda de 0,1%.

RANKING DO NORDESTE – Na Região Nordeste, a Paraíba liderou o crescimento com 5,4% seguido mais atrás pelo Estado do Ceará (3,6%), Piauí (2,8%) e Alagoas (2,4%) e Rio Grande do Norte (2,2%). Outras unidades da Região tiveram desempenho abaixo, como Pernambuco (1,7%), Bahia (1%) e o Maranhão (0,7%). Já o Estado de Sergipe registrou queda de 2%, enquanto a taxa média do País foi de 3,1%.

No indicador do comércio varejista ampliado –, que inclui atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo –, a Paraíba apresentou também a maior expansão da Região Nordeste em janeiro (6,5%) sobre o mesmo mês do ano passado. Uma taxa três vezes superior à média nacional (2,2%).