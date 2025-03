No quadro ‘Mercado Imobiliário’, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, discutiu o impacto da alta da taxa Selic no setor. A próxima reunião do Copom, que define essa taxa, preocupa o mercado, pois um novo aumento pode dificultar ainda mais o acesso ao crédito imobiliário.

A alta da Selic encarece financiamentos de longo prazo, como os imobiliários, reduzindo a capacidade de compra da população e podendo levar a uma desaceleração no setor. Além disso, o cenário afeta a geração de empregos e investimentos na construção civil.

Feitosa reforçou a importância de acompanhar esses indicadores econômicos, pois eles impactam diretamente a vida de quem pretende adquirir um imóvel ou busca crédito no mercado.

Ouça o podcast aqui.