O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Campina Grande (Procon-CG) tem investido cada vez mais em ações educativas e fiscalização para garantir os direitos dos consumidores. Em entrevista à rádio Caturité FM, o coordenador do órgão, Waldeny Santana, destacou as iniciativas em andamento, incluindo palestras em escolas e universidades, além de uma operação contínua de fiscalização em agências bancárias.

Educação para o consumo consciente

Segundo Waldeny, a principal estratégia do Procon-CG tem sido a informação. “Nosso trabalho à frente do Procon tem buscado informar. Nós cunhamos uma frase que é: um consumidor informado é um consumidor protegido. E dentro dessa linha, buscamos informar com palestras educativas”, afirmou.

As ações educativas foram realizadas em diversas instituições de ensino, como a Faculdade Facisa, Uninassau, Escola Estadual Félix Araújo, Escola Normal e Escola Estadual Solon de Lucena. O coordenador destacou a importância do professor Álvaro Gaudêncio, que conduz essas atividades e tem recebido um retorno positivo do público.

Para encerrar essa série de ações, o Procon-CG realizará neste sábado (15), Dia do Consumidor, um mutirão na Praça da Bandeira. “Lá estaremos renegociando dívidas. A Cagepa e a Energisa já confirmaram participação. Estaremos dialogando, tirando dúvidas dos consumidores e contando com nosso corpo jurídico e equipe de atendimento para esclarecer qualquer indagação da população”, explicou Waldeny.

Fiscalização contínua nos bancos

Além do trabalho educativo, o Procon-CG tem intensificado a fiscalização das agências bancárias da cidade. Waldeny Santana revelou que uma equipe do órgão realiza vistorias diárias, das 10h às 14h, em todas as unidades bancárias de Campina Grande.

“Todos os dias, de forma rotineira, nossa equipe visita as agências bancárias, porque acreditamos que é na persistência e na repetição que conseguimos avanços. Queremos reduzir as reclamações sobre tempo de espera na fila e qualidade do atendimento”, ressaltou.

O coordenador também pontuou a necessidade de um atendimento bancário mais acessível, sobretudo para aqueles que não estão habituados com serviços digitais. “Não pode haver imposição de atendimento exclusivamente digital. Muitas pessoas não têm o hábito de utilizar aplicativos e meios digitais. Se um cliente não optou pelo atendimento digital, ele tem direito ao atendimento físico e presencial”, frisou.

O Procon-CG segue acompanhando de perto as demandas dos consumidores e reforça a importância de denúncias para garantir que os direitos da população sejam respeitados.