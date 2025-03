Presidente da FIEPB se reúne com diretor-geral da Agência Nacional de Mineração

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pereira, esteve esta semana com o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração – ANM, Mauro Henrique Moreira Sousa, em Brasília.

Durante o encontro, Cassiano Pereira, que é industrial do setor de mineração há 40 anos, conversou com o diretor da ANM sobre questões que afetam o segmento, como a insegurança jurídica, distorções tributárias e falhas na regulação. Na ocasião, ele convidou Mauro Henrique para proferir palestra no 1º Paraíba Mineral, que será realizado pela FIEPB no próximo mês de abril, em Campina Grande.

“Tivemos uma conversa muito promissora, já que Mauro Henrique, além de demonstrar total interesse em atender os pleitos do setor mineral, aceitou o convite para participar como palestrante do nosso evento, que ocorrerá nos dias 3 e 4 de abril, na Federação das Indústrias. Isso nos deixa felizes, porque ele possui vasta experiência nas áreas de Direito da Energia, Minerário, Administrativo, Constitucional e do Meio Ambiente, além de atuar em questões de natureza socioambiental, o que tornará o evento um espaço de diálogo ainda mais atrativo para os industriais”, ressaltou o presidente da FIEPB.

O 1º Paraíba Mineral objetiva promover discussões e compartilhar experiências que impulsionem o avanço do setor mineral no estado, fortalecendo a colaboração entre os diferentes atores envolvidos no processo de transição energética, oportunizando a integração e o diálogo entre governo, indústria, academia e a sociedade em geral.

O evento contará com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB), da Agência Nacional de Mineração (ANM), da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), do Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea/PB) e da Associação dos Engenheiros de Minas do Estado da Paraíba.