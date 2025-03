*Vídeo: ParaibaOnline

As universidades desempenham um papel fundamental na economia e no desenvolvimento de Campina Grande. Esse foi o tema abordado pelo economista e professor Johnatan Brito em sua coluna O Bê-á-Bá da Economia. Durante sua fala, ele destacou a vocação histórica da cidade como um dos maiores polos universitários do Brasil e os impactos diretos e indiretos gerados pelas instituições de ensino superior.

“Campina Grande tem uma característica muito particular em nível de Brasil, sendo a cidade com a maior concentração de doutores em relação à sua população. Isso já mostra, de partida, o impacto e a importância das universidades na cidade”, afirmou Johnatan.

O professor citou as principais instituições de ensino superior presentes no município, como a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e as faculdades privadas, a exemplo da Unifacisa. Segundo ele, a presença dessas instituições não apenas qualifica a população local, mas também atrai estudantes e profissionais de outras regiões, o que movimenta a economia da cidade.

“Eu sou professor da UFCG, mas sou de Natal. Vim para Campina Grande para trabalhar e viver aqui em função do trabalho. Esse fluxo populacional de fora para dentro ocorre em função das universidades, ao mesmo tempo que capacita a população local e potencializa seu crescimento”, explicou.

Além da formação acadêmica, o economista ressaltou a importância das universidades na geração de empregos diretos e indiretos. Apenas na UFCG, por exemplo, há cerca de 3.000 profissionais empregados, entre professores, técnicos e terceirizados. Esse número cresce ainda mais ao considerar a movimentação econômica em torno das instituições.

“Você tem bancos, lanchonetes, copiadoras, tudo no entorno da universidade. Estudos comprovam que, para cada real investido em uma universidade pública, retornam três reais para a sociedade local. Isso gera um dinamismo econômico muito forte, potencializando setores como alimentação, serviços, locação de imóveis e lazer”, destacou.

Outro ponto abordado por Johnatan Brito foi o potencial de inovação e empreendedorismo impulsionado pelas universidades, especialmente nas áreas de tecnologia e engenharia. Campina Grande é referência nacional nesses setores, registrando uma das maiores produções de patentes do Brasil. Eventos acadêmicos e feiras científicas também atraem grandes nomes e fortalecem a imagem da cidade.

“A universidade traz uma espécie de perenidade à dinâmica econômica de Campina Grande, somando-se às vocações comerciais e de serviços que já existem. Além disso, muitos alunos das universidades vêm de cidades circunvizinhas, ampliando esse impacto para toda a região”, afirmou.

Por fim, o professor fez uma reflexão sobre a necessidade de estreitar os laços entre as universidades e a sociedade, reforçando o compromisso dessas instituições com o desenvolvimento local.

“A universidade, às vezes, se distancia um pouco da sociedade, mas essa não é a tônica ideal. O que queremos é fortalecer essa relação e mostrar a importância que essas instituições têm para Campina Grande”, concluiu.

A análise do economista reforça o papel estratégico das universidades no crescimento da cidade, consolidando Campina Grande como um dos mais importantes centros de ensino e inovação do Brasil.