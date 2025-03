Seminário sobre empreendedorismo abre inscrições em Patos

Discutir os desafios do empreendedorismo e abordar estratégias com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios liderados por mulheres. Esses são alguns dos temas que serão tratados durante o Seminário “Mulher que faz”, evento que será realizado pelo Sebrae/PB e Duo Produções, no próximo dia 20 de março, na cidade de Patos, na região do sertão paraibano.

As inscrições estão abertas e os interessados podem garantir uma das vagas disponíveis através do site https://www.sympla.com.br/evento/seminario-mulher-que-faz/2841285.

Além da proposta de debate sobre os fatores positivos que colaboram com o crescimento do empreendedorismo feminino, o evento busca conectar mulheres visionárias e estimular a sua participação na ocupação de atividades econômicas no ambiente de negócios.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Patos, Anna Stefania Rodrigues, a programação é uma oportunidade de fortalecer o processo da liderança feminina no mercado da região, possibilitando ainda momentos de aprendizagem e muito networking.

“Esse evento é pensado para incentivar as mulheres que são empreendedoras ou que buscam abrir o seu próprio negócio e precisam se conectar com experiências positivas. Serão mais de 250 participantes e o intuito do seminário é inspirar o surgimento de novas ideias para fortalecer o empreendedorismo feminino em nossa região”, explicou.

Um dos destaques do seminário será a palestra da empresária e fundadora do Rancho Isabelle Chaves, Rayssa Chaves.

Ela vai abordar o tema “Além da Terra: Estratégia, Gestão e Paixão no Empreendimento”, trazendo detalhes da sua experiência na atividade do agronegócio, que compreende ao cultivo de hortaliças, ervas finas, flores comestíveis e micro vegetais.

A programação inclui ainda o painel “A arte de fazer: história de quem não espera acontecer”, reservado à participação de empreendedoras locais trazendo detalhes de suas trajetórias e como foi possível ganhar espaço no mercado.

O Seminário “Mulher que faz” se destaca entre as atividades programadas pelo Sebrae/PB em alusão ao mês de março, que é dedicado às mulheres.