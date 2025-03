FIEPB abre as portas para o empreendedorismo feminino paraibano

Em alusão ao mês das mulheres, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, realiza no próximo dia 19/03, a partir das 09h, um evento que irá inspirar, favorecer a interação, e ainda impulsionar o protagonismo feminino nos negócios.

O “Mulheres que Fazem” acontecerá no auditório da Federação das Indústrias, e será um dia intenso de bons assuntos, envolvendo mulheres empreendedoras da Paraíba, que participarão de talk-shows, palestras, compartilhando experiências, em momentos que abordarão desde a liderança feminina, marca pessoal, autoimagem, saúde da mulher e os desafios do empreendedorismo.

O evento reunirá convidadas especiais: empreendedoras e mulheres que atuam na indústria, além de algumas representantes da FIEPB que irão tratar sobre as possibilidades de atividades que a federação oferece à mulher da indústria e empreendedora.

O Mulheres que Fazem irá contar com espaços de negócios, beleza e sorteios de brindes, com as participantes.

“É cada vez maior a participação das mulheres no setor produtivo, e na indústria não é diferente. Na Paraíba, segundo dados da RAIS de 2023, mais de 25 mil mulheres atuam no setor, e a participação feminina no empreendedorismo industrial é de 27,8%. Esse evento cumpre um compromisso nosso: abrir as portas da federação para as mulheres paraibanas empreendedoras. Então realizaremos esse projeto para elas, que com dedicação, visão de negócio e vocação para o empreendedorismo, tornam o nosso setor cada vez mais forte”, disse o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

Se você é uma mulher que faz, sonha, realiza e quer se capacitar, esse evento é para você! Não perca tempo, faça já sua inscrição acessando o site: https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-que-fazem/2862054?share_id=whatsapp