*Vídeo: Ascom/Fiepb

O presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, foi recebido nesta quinta-feira pelo governador da Paraíba, João Azevêdo. A audiência foi realizada na Granja Santana, em João Pessoa, e proporcionou um diálogo mais próximo sobre os temas que são prioritários para a indústria paraibana.

Durante a audiência, Cassiano Pereira reforçou duas importantes demandas, inclusive para a educação. Em João Pessoa, trata-se da doação de um terreno para a construção da primeira Escola SESI de Referência da Paraíba.

Já em Campina Grande, a demanda é para a aprovação de um projeto que visa a revitalização do distrito industrial do município.

O governador João Azevêdo, reforçou o compromisso do Executivo com o setor e confirmou presença em um café da manhã com industriais paraibanos, que será promovido na sede da FIEPB, em Campina Grande.

Na ocasião, serão discutidos temas importantes como o REFIS; a Portaria 0025/2025 – SEFAZ, que trata sobre os meios de prova que poderão ser aceitos pela Fiscalização, que resultarão na presunção da inclusão do valor do serviço do frete na base de cálculo do ICMS;

A exclusão do valor do frete da receita bruta para efeito do cálculo do benefício do FAIN nas operações modalidade CIF;

E ainda, a parceria entre a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep) e a Nova Indústria Paraíba (NIPB), projeto que é capitaneado pela FIEPB com foco em neoindustrialização.

Serão tratadas também, questões relacionadas ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba (Fain).