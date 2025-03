Sinduscon/PB e Energisa discutem agenda estratégica para o setor da construção

Setor importante para a indústria paraibana e, consequentemente, para a economia do estado, a construção civil e as suas pautas estratégicas foram tema de uma reunião realizada nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), em Campina Grande.

Intermediado pela FIEPB, através do presidente Cassiano Pereira, o encontro reuniu representantes do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon/PB), empresários do setor em Campina Grande e representantes da Energisa Paraíba.

Em pauta, a elaboração de uma agenda conjunta para solucionar demandas importantes do setor da construção, bem como a discussão de parcerias que resultem em benefícios para o mercado paraibano.

Ao iniciar a reunião, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, ressaltou que a soma de esforços entre a instituição, o Sinduscon/PB e a Energisa é fundamental para solucionar demandas importantes que são reivindicadas pelo setor da construção e, também, para a celebração de parcerias que impulsionem ainda mais o seu desenvolvimento no estado.

“Cultivar um diálogo permanente com instituições e empresas importantes para o nosso estado, como é o caso da Energisa, que inclusive celebra hoje uma data importante, que são os seus 120 anos de fundação, é essencial para o fortalecimento da indústria paraibana. É justamente através do diálogo, das parcerias e do esforço conjunto que tornamos possível um crescimento ainda maior para o setor industrial e, consequentemente, para a economia do nosso estado”, salientou Cassiano Pereira.

Por sua vez, o presidente do Sinduscon/PB, Lamartine Alves, pontuou que os alinhamentos realizados durante a reunião desta quarta-feira contribuirão para alavancar o diálogo entre o setor da construção civil e a Energisa.

“Essa parceria entre FIEPB, Sinduscon/PB e Energisa tem uma grande relevância, especialmente para o mercado de Campina Grande, pois temos algumas demandas importantes em relação a prazos e projetos que começaram a ser discutidas na reunião e que passarão a ter encaminhamento em outros encontros periódicos a serem realizados a partir de agora”, explicou Lamartine Alves.

Já o diretor técnico e comercial da Energisa Paraíba, Fábio Lancelotti, reafirmou o compromisso da empresa com o setor industrial paraibano. “Foi uma reunião muito produtiva, uma vez que foi possível alinhar as expectativas do Sindicato com a Energisa, esclarecer dúvidas técnicas e reconfirmar o nosso compromisso, com a Federação das Indústrias da Paraíba, de alavancar o desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou Fábio Lancelotti.