Considerado como o principal método de pagamento entre os clientes de pequenos negócios no território paraibano, o Pix agora ganha uma nova funcionalidade e passa a disponibilizar a realização de transações financeiras por aproximação. A regulação dessa operação, que foi anunciada em fevereiro pelo Banco Central, agora já pode ser utilizada pelos consumidores apenas aproximando o celular da maquininha das empresas, assim como é feito com cartões de crédito e débito.

De acordo com o analista de políticas públicas do Sebrae/PB, Thiago Lucena, a nova medida é mais uma novidade que chega para consolidar o uso do Pix e facilitar a execução de transações financeiras no ambiente de negócios. “É notório que o Pix já se consolidou como um dos principais meios de pagamento nos pequenos negócios e, com a chegada dessa nova funcionalidade por aproximação, a tendência é que as transações fiquem ainda mais ágeis e acessíveis. Essa novidade pode representar um avanço significativo na experiência do consumidor e na gestão financeira das empresas”, explica.

Além de ter preferência entre os clientes no mercado, dados da oitava edição da “Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios”, produzida e divulgada pelo Sebrae, revelaram que 99% dos pequenos negócios paraibanos aceitam o sistema do Pix como forma de pagamento para os seus clientes. O percentual apontado pela pesquisa supera o índice nacional de 96% e os próprios números registrados nas demais unidades da federação da região Nordeste.

Antes da regulação da nova funcionalidade, o pagamento era feito pelo consumidor através da geração de um código disponibilizado pelos empreendedores. Neste caso, o cliente precisava entrar no aplicativo de sua instituição financeira, ir até a área Pix, selecionar a opção de “QR Code” ou “digitar código” e concluir a transação. Agora, o pagamento pode ser feito pela aproximação do celular da máquina, como ocorre com os cartões através da inclusão de dados em carteiras digitais (Apple Pay, Samsung Pay e Carteira do Google). A forma de pagamento neste modelo terá o limite padronizado de R$ 500, que poderá ser alterado pelo cliente conforme sua preferência.

“Diante desse cenário, é fundamental que os empreendedores acompanhem essa tendência. A adoção de tecnologias que simplificam as transações financeiras pode ser um diferencial competitivo, além de contribuir para um fluxo de caixa mais dinâmico. No contexto da Paraíba, onde muitos negócios atuam no varejo, no setor de serviços e na economia criativa, oferecer o Pix por aproximação pode aumentar a conversão de vendas e melhorar a experiência do cliente”, disse Thiago Lucena.

Para os donos de pequenos negócios que possuem dúvidas sobre a nova funcionalidade e outras ações relacionadas à realização de transações financeiras, o Sebrae conta com cursos e serviços diversos para atender aos empreendedores.

“O Sebrae tem um papel essencial na orientação dos pequenos negócios nesse processo de atualização sobre métodos de pagamento. A instituição disponibiliza cursos, consultorias e materiais que ajudam os empreendedores a compreenderem melhor as novas tendências financeiras e tecnológicas. Além disso, a modernização dos meios de pagamento está frequentemente associada a outras estratégias de gest ão, como planejamento financeiro, controle de fluxo de caixa e estratégias de precificação, temas abordados nas capacitações oferecidas pelo Sebrae”, complementa Thiago Lucena.