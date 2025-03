Veja até quando vão as inscrições para o Startup Day Paraíba

As inscrições para o 11º Startup Day Paraíba vão até o dia do evento, no sábado, dia 22 de março de 2025. O tema “Conexões e mentorias para fortalecer seu negócio” será trabalhado em sete cidades, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Cajazeiras e Sousa.

As inscrições são gratuitas, para todas as cidades e podem ser feitas pelo site oficial do Startup Day (https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/startupday). Em Campina Grande, o encontro será no Museu de Arte e Ciência (Mac), no bairro do Catolé. O evento acontecerá a partir das 9h, com atividades presenciais.

Empreendedores, investidores, aceleradoras, universidades e interessados no universo das startups estão convidados a participar. O Startup Day é um movimento idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com outros atores do ecossistema de inovação.

É um evento que conta com uma programação de palestrantes de referência em empreendedorismo e inovação. O tema segmentado de Campina Grande será economia criativa e game.

Segundo Ivana Sena, analista técnica do Sebrae/PB na agência de Campina Grande, o Startup Day tem se consolidado como um espaço de aprendizado e troca de experiências.

“O movimento mobiliza o país para a inovação. O Sebrae configura entre as dez marcas mais fortes do país e consolida o Startup Day como um movimento de apoio a uma rede pelo empreendedorismo. Isso representa mais oportunidades de negócios. O empreendedorismo, quando tem apoio, consegue alcançar ainda mais a missão de parceria com os atores dos ecossistemas de inovação”, afirmou.

A construção do Startup Day é colaborativa, integrando o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação nacional. Em 2024, o evento alcançou quase 25 mil participantes em todo o Brasil e cobertura de 184 municípios, incluindo os 26 estados e o Distrito Federal.

Para 2025, o Sebrae espera superar esses números, promovendo ainda mais conexões e oportunidades para startups nos estágios de curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala.

O Sebrae Startups é uma plataforma que agrega iniciativas de capacitação, conexão e fortalecimento de empresas em early stage para fomentar o empreendedorismo inovador em todo o Brasil. O novo projeto engloba a força da marca Sebrae para criar a maior rede de startups da América Latina. O objetivo da plataforma é desenvolver o setor tecnológico em todas as regiões do país.