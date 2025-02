Podcast: entenda tudo sobre a carcinicultura na Paraíba

No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Agra Medeiros recebeu André Jansen, presidente da Associação Paraibana de Criadores de Camarão, para um bate-papo sobre a carcinicultura na Paraíba.

André destacou o crescimento da atividade no Estado, com ênfase nos pequenos produtores e na criação de camarão em águas interiores.

A associação tem trabalhado na capacitação dos criadores em parceria com o Sebrae, Senac e outras entidades, além de buscar incentivos como a inclusão do camarão na merenda escolar e a construção de uma indústria de beneficiamento.

O censo em andamento deve fornecer dados detalhados sobre a produção, fortalecendo ainda mais o setor.

Fábio Agra questionou também a viabilidade da criação de camarão no interior do Estado, os desafios enfrentados pelos produtores e as iniciativas para facilitar o licenciamento ambiental.

Ouça o podcast aqui.