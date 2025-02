Gerente do INSS tira dúvidas sobre perícia médica e documentação

No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, respondeu às dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Uma das questões veio de uma ouvinte, que relatou ter feito uma perícia médica e, mesmo sem exigência de novos exames pelo perito, o aplicativo Meu INSS apontou a necessidade de apresentar mais documentos.

Marcus explicou que os benefícios por incapacidade têm duas etapas: a avaliação médica e a análise administrativa. A documentação solicitada refere-se à parte administrativa, como comprovação de vínculos empregatícios.

Ele orientou a ouvinte enviar os documentos necessários, como páginas assinadas da carteira de trabalho e documentos pessoais, pelo aplicativo Meu INSS.

Outra dúvida foi de outra ouvinte, que perguntou sobre descontos no benefício de sua mãe pensionista. Marcus esclareceu que é possível cancelar cobranças indevidas pelo próprio aplicativo Meu INSS, digitando “mensalidade” no campo de busca e seguindo as instruções para exclusão.

Caso precise reaver valores descontados indevidamente, a beneficiária deve entrar em contato diretamente com a entidade responsável pela cobrança.

Caso não tenha sucesso, pode registrar uma reclamação no site consumidor.gov.br, plataforma do Ministério da Justiça que obriga as empresas a darem uma resposta em até 10 dias.

Por fim, Marcus informou que já está disponível a emissão do extrato de rendimentos para aposentados e pensionistas que precisam declarar o Imposto de Renda 2024. O documento pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS.

Ouça o podcast aqui.