Azul Viagens registra crescimento de mais de 50% no número de passageiros para a Paraíba

A Operadora Azul Viagens anunciou um crescimento de 53,38% no número de passageiros transportados para a Paraíba em 2024, comparado a 2023. O anúncio foi feito durante o evento Nordestur, promovido pela Operadora, que reuniu gestores públicos e trade turístico para apresentar resultados e planejar estratégias de fortalecimento do turismo na região.

Esse aumento significativo no fluxo de turistas reflete o trabalho contínuo e estratégico realizado ao longo do ano entre a Azul Viagens, o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), e a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). Essa parceria tem contribuído para o fortalecimento da conectividade aérea do estado para diversas regiões do Brasil.

Uma das principais estratégias para esse crescimento foi a ampliação de voos diretos e dedicados para a Paraíba. A Azul Viagens passou a oferecer novas conexões a partir de cidades estratégicas, como Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, Goiânia, Distrito Federal e diversas localidades do interior de São Paulo. Essas novas rotas facilitaram o acesso ao estado, tornando-o ainda mais atrativo para turistas de diferentes regiões do Brasil. Além disso, a operação de voos dedicados foi acompanhada por um trabalho contínuo de capacitação realizado pela Setde e PBTur, com treinamentos em lojas, call centers e para agentes de viagens. Essa iniciativa teve como objetivo aprimorar o atendimento do agente de viagem sobre o Destino e garantir que as ofertas de pacotes para a Paraíba fossem amplamente divulgadas e corretamente compreendidas pelos profissionais do setor.

O sucesso dessas ações é reflexo do investimento e do empenho do Governo da Paraíba em colaborar com iniciativas de promoção turística. A parceria público-privada foi essencial para a implementação de uma estratégia coordenada, que incluiu diversos destinos paraibanos no portfólio de ofertas da Azul Viagens.

Durante o evento Nordestur, estiveram presentes Giulliana Mesquita, Head de Produtos da Azul Viagens, acompanhada de sua equipe comercial, composta por Natalia Saderi, Alexandre Melita, Ruth Avelino, Débora Luna e Lígia Tavares. O evento também contou com a participação de Delano Tavares, secretário Executivo de Turismo, e Ferdinando Lucena, presidente da PBTur. Representantes das secretarias de Turismo de João Pessoa e do Conde, além de diversos profissionais do trade turístico da Paraíba, também marcaram presença, reforçando a importância do setor para o desenvolvimento do turismo na região.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, ressaltou que os investimentos na operadora Azul Viagens têm potencializado a presença da Paraíba em mercados estratégicos, por meio de ações como campanhas de marketing, ativações promocionais e capacitações direcionadas. Ele destacou que essa colaboração entre o setor público e privado, alinhada a uma estratégia de divulgação integrada, tem sido fundamental para fortalecer o turismo paraibano. “Com o apoio contínuo do trade turístico, a Paraíba seguirá promovendo o crescimento do setor e contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do estado”, concluiu.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, falou sobre a ampliação dos investimentos do Governo do Estado, com foco em ações B2C e mídias cooperadas com a Secom, para promover destinos de origens estratégicas. Entre os mercados mais importantes, ela destacou o interior de Minas Gerais, com voos diretos de Uberaba, além de regiões-chave como o Centro-Oeste, o Distrito Federal, São Paulo, Campinas e São José dos Campos. Essas iniciativas, combinadas com os voos dedicados, foram essenciais para o expressivo crescimento no número de passageiros, com alguns voos dedicados alcançando mais de 90% de ocupação.

A secretária também enfatizou a parceria contínua com a ABIH, o trade turístico local e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, destacando que, através de uma ação integrada e coordenada, a Paraíba continuará a fortalecer sua posição como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.