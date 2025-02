Campina Grande voltou a ser destacada em nível nacional. Desta vez, o portal Estado de Minas publicou uma matéria intitulada: “Cidade no interior da Paraíba é conhecida como coração tecnológico do Brasil”. Além deste enfoque, o texto ainda cita as atrações culturais, econômicas e gastronômicas da Rainha da Borborema.

No material divulgado nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, o Estado de Minas faz referência a Campina Grande como uma cidade que é “polo de inovação tecnológica, abrigando diversas empresas de tecnologia e instituições de ensino superior”.

Claro que o Parque do Povo e o Maior São João do Mundo também são referenciados como atrativos de magnitude internacional. A matéria encerra descrevendo a cidade como “Campina Grande é um exemplo notável de como tradição e modernidade podem coexistir, proporcionando experiências únicas aos visitantes. Desde a exploração de sua rica história até a participação em suas vibrantes festas e a degustação de sua culinária, a cidade oferece uma experiência inesquecível. Combinando cultura, inovação e hospitalidade, Campina Grande é um destino que encanta todos que a visitam”.

Clique aqui e acesse a matéria completa, do caderno E.M Foco, do portal Estado de Minas.