João Pessoa ganha novos voos para o período de Carnaval

A Azul Linhas Aéreas anunciou reforço na malha aérea para o período de Carnaval. Para a João Pessoa, estão programados 24 voos extras no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. Destas, 10 partidas serão realizadas a partir do Aeroporto de Campinas (SP) e 14 pelo Aeroporto de Belo Horizonte (MG). O número de voos originários de Belo Horizonte, com destino a João Pessoa, é o maior para o Nordeste, superando inclusive Salvador (BA), que terá 8 operações.

A operação ocorrerá de 26 de fevereiro a 9 de março. A companhia disponibilizará 46 mil assentos aos clientes durante o feriado, operando mais de 290 voos para diversos destinos – um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, com a maioria dos serviços concentrados no Nordeste.

“Esta ampliação representa um marco na promoção de João Pessoa como destino turístico de excelência. Ao oferecer mais opções de voo, facilitamos o acesso de visitantes à nossa cidade e impulsionamos o desenvolvimento econômico e cultural da região. A parceria com a Azul Linhas Aéreas é uma demonstração clara do nosso compromisso com o crescimento sustentável do turismo”, destacou o secretário de Turismo, Vitor Hugo.

Já o secretário-executivo, Daniel Rodrigues, complementou que “com essa operação, fortalecemos a integração entre João Pessoa e os principais centros do país, elevando a visibilidade do nosso mercado turístico. Essa iniciativa não só atrai um maior fluxo de turistas, mas também estimula investimentos e dinamiza o comércio local, gerando benefícios duradouros para nossa economia.”

A Secretaria de Turismo acompanhará de perto e dará suporte a essa ação, reforçando o compromisso com a promoção e o desenvolvimento contínuo de João Pessoa como destino turístico.