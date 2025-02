Secovi-PB orienta sobre pagamento do IPTU em Campina Grande

No quadro ‘Mercado Imobiliário’, do programa Conexão Caturité desta semana, Érico Feitosa, representante do Secovi Paraíba, trouxe informações importantes sobre o pagamento do IPTU em Campina Grande e uma atualização sobre um projeto de lei em tramitação na Câmara Federal.

Ele alertou os contribuintes que o carnê do IPTU não será enviado às residências, sendo necessário acessar o site da prefeitura para emissão do boleto. O pagamento à vista até 28 de fevereiro garante um desconto de 10%, ou pode ser parcelado em até 10 vezes.

Além disso, Érico comentou sobre o PL 6980, que pode ampliar as possibilidades de saque do FGTS em situações como nascimento de filho, adoção, dificuldades financeiras, doenças graves, gravidez e violência doméstica.

Ele destacou que essa medida pode impactar negativamente o financiamento habitacional, especialmente o programa Minha Casa, Minha Vida, e gerar a perda de empregos no setor da construção civil.

O Secovi-PB, junto com sindicatos de outros estados, enviou um pedido à bancada paraibana para que o projeto fosse retirado de pauta, ressaltando a importância da defesa do setor imobiliário e habitacional.

Ouça o podcast aqui.