Com o propósito de promover a troca de experiências e incentivar o desenvolvimento de empreendimentos inovadores, o Sebrae promove no dia 22 de março, o evento Startup Day. A programação, que é gratuita e acontece em todo o Brasil, vai contemplar os empreendedores paraibanos em todas as regiões do Estado. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelos interessados através do site https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-pb/2816469.

Em sua 11ª edição, o Startup Day terá atividades desenvolvidas nas cidades de Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos e Sousa. De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Rafaella Catão, a iniciativa busca expandir o alcance da programação, democratizando o acesso aos ecossistemas de inovação e possibilitando uma maior participação dos empreendedores locais.

“É uma oportunidade de fortalecer a comunidade de empreendedores, incentivando sua ampliação de relacionamentos, além da troca de experiências. Com isso, o Sebrae incentiva ainda mais esse processo de networking entre startups e investidores, facilitando conexões e incentivando parcerias estratégicas entre empresas”, disse Rafaella Catão.

Considerado como um dos principais eventos de referência sobre empreendedorismo e inovação, o Startup Day será realizado em tempo simultâneo nas sete cidades paraibanas no dia 22 de março, a partir da promoção de momentos de capacitações, conexão e debates com foco na criação de soluções sustentáveis.

Além de contribuir com o fortalecimento dos ecossistemas inovadores de todo o país, o Startup Day busca estimular o empoderamento dos gestores de inovação na atuação local. “É um evento que promove o empreendedorismo e a inovação, incentivando também a criação de novas ideias com foco no ambiente de negócios”, complementou Rafaella Catão.