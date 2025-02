Diferença de mais de R$ 5 no preço do ovo em João Pessoa

A Autarquia de Defesa e Proteção do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no último dia 18 de fevereiro de 2025, uma pesquisa referente aos preços dos ovos em supermercados de João Pessoa.

Em relação aos ovos comuns, destaca-se a marca Avine – livre de gaiolas (10 und), a variação é de 73,97%, e preços a partir de R$7,99 (Rede Compras – Aeroclube) a R$13,90 (Pão de Açúcar – Aeroclube), uma economia de R$5,91 no bolso do consumidor.

A marca Evanis – branco (grande) com 12 unidades apresenta uma variação de 44,65% e preços que oscilam entre R$12,99 (Carrefour – Bancários) e R$18,79 (Pão de Açúcar – Aeroclube), uma diferença de R$5,80 entre os estabelecimentos pesquisados.

Referente aos ovos caipiras, destaca-se a marca Evanis (10 und), obteve variação de 44,65%, e valores a partir de R$12,99 (Carrefour – Bancários) até R$18,79 (Pão de Açúcar – Aeroclube), uma diferença de R$5,80.

Já a marca Luísa (20 und ), apresenta variação de 13,99%, e preços a partir de R$22,80 (SuperBox Brasil – Geisel) a R$25,99 (Supermercado Manaíra), uma economia de R$3,19 para o consumidor.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através do número 151 (ligação direta), pelo whatsapp (83) 98863-5284, instagram @proconpb, acesse o nosso site: www.procon.pb.gov.br ou visite a sede da autarquia localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 693, Centro, João Pessoa-PB.