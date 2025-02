Com o Carnaval se aproximando, as lojas especializadas em artigos festivos de Campina Grande já estão preparadas para receber foliões em busca de fantasias, acessórios e maquiagens para cair na folia. A reportagem da Rádio Caturité FM visitou algumas dessas lojas e conversou com comerciantes que estão otimistas com as vendas deste ano.

Variedade e criatividade para todos os gostos

Marcos Antônio, responsável por uma loja que oferece uma ampla gama de artigos carnavalescos, destacou a diversidade dos produtos disponíveis. “Aqui tem de tudo! Máscaras, perucas, acessórios para o cabelo, saias de tule, maquiagens bem coloridas… tudo vai do gosto do cliente”, explicou.

Segundo ele, desde o dia 1º de fevereiro, os produtos já estão expostos nas prateleiras. “Este ano chegou muita novidade, tá tudo bem colorido e sortido. Temos chapéu de pirata, máscaras tradicionais a partir de R$ 6,90, cabelo brochinho colorido em vários modelos, fantasias de abelhinha, joaninha, fadinha e até tiaras de diabinha”, detalhou.

Além dos produtos avulsos, Marcos destacou a venda em atacado. “Tem muita gente comprando para revender. Trabalhamos com preços muito bons, tanto para o varejo quanto para o atacado”, completou.

Acessórios variados e preços atrativos

Na loja onde Gitânia Ferreira trabalha, o estoque já está cheio de itens que prometem agradar foliões de todas as idades.

“Iniciamos as vendas na semana passada com tintas e espumas e, ontem, recebemos mais uma remessa com máscaras, kits havaianos, cassetetes e outros acessórios que o pessoal adora para se fantasiar”, contou.

Ela também destacou os preços acessíveis: “Temos artigos a partir de R$ 5,49. As tintas para cabelo estão por R$ 12,99 e as espumas por R$ 10,99. Nossa expectativa é muito positiva, já que temos um bom público para esse tipo de mercadoria e o estoque está bem abastecido”, afirmou Gitânia.

Clima de Carnaval com preços que cabem no bolso

Já no Armazém das Miudezas, Maria Jamile destacou a variedade de fantasias e acessórios disponíveis. “Este ano, estamos com muitas opções: saias de tule, meias arrastão, perucas, tiarinhas e muito mais. Também temos tinta spray para cabelo, maquiagens artísticas, confetes, espuminhas e até sombrinhas de frevo para quem quer entrar no clima do Carnaval”, disse.

Os preços também foram pensados para todos os bolsos. “Aqui você encontra acessórios a partir de R$ 5,49, sainhas por R$ 19 ou R$ 30, dependendo do modelo. As maquiagens coloridas estão por R$ 11,99 e as tintas spray por R$ 13,99. E claro, temos as cores neon, que não podem faltar no Carnaval”, ressaltou Maria.

O Armazém das Miudezas está localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 127, próximo aos Correios, e promete atrair muitos foliões em busca dos itens perfeitos para curtir a folia.

Com tantas opções e preços variados, os comerciantes da cidade esperam um Carnaval animado e com boas vendas, ajudando a colorir ainda mais as ruas de Campina Grande.

Ouça a reportagem: