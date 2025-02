Sine de Campina Grande fortalece a intermediação entre empregadores e trabalhadores

O servidor efetivo da Prefeitura de Campina Grande, Ricardo Crisanto, foi reconduzido ao cargo de coordenador do Sine Municipal, conforme publicação na edição desta terça-feira (18), no Semanário Oficial do Município de Campina Grande.

Com vasta experiência na administração pública, Crisanto reafirma que seu principal projeto, para esta nova etapa da gestão, é a implantação do Sine – Casa do Trabalhador.

“O Sine – Casa do Trabalhador é uma iniciativa que vai ampliar as oportunidades de emprego e fortalecer a intermediação entre empregadores e trabalhadores no Município”, ressaltou Ricardo Crisanto.

A recondução de Ricardo Crisanto ao cargo reforça a continuidade das ações voltadas ao mercado de trabalho e a sua capacidade administrativa de conduzir o Sine Municipal com eficiência e compromisso junto à população.

Experiência

Ricardo Crisanto exerceu, ao longo dos anos, diversas funções de relevância em diferentes gestões, consolidando sua expertise na administração e no gerenciamento de políticas públicas. Atuou em cargos estratégicos; foi assessor governamental na Casa Civil e já ocupou a posição de gerente administrativo financeiro da Cagepa – Regional Borborema. Sua experiência também se estendeu ao cenário nacional, onde foi assessor parlamentar no Senado Federal.

Crisanto também é empresário no ramo de panificação e agropecuarista, demonstrando sua versatilidade e capacidade de gestão em diferentes segmentos.