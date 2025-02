*Vídeo: ParaibaOnline

O gerente do Senac Campina Grande, Diego Maia, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, e destacou a diversidade de cursos oferecidos pela instituição, abrangendo áreas como tecnologia da informação, gestão, beleza, turismo, moda e saúde.

Segundo Diego, o foco do Senac é garantir que os alunos saiam capacitados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

“Até a gente brinca, nós somos a casa do comércio. Atuamos com essa ênfase de fazer o trabalho em qualificação. Estamos agora com excelentes cursos, excelentes projetos, workshops e capacitações. O Senac está entrando forte em parcerias, capacitando a equipe da rede hoteleira e da gastronomia, além de oferecer cursos técnicos, como o de enfermagem, que contará com um simulador realístico para aprimorar a formação dos alunos”, explicou Diego Maia.

Os cursos do Senac se dividem em formação inicial e continuada (FICs), cursos técnicos e capacitações rápidas, como workshops e oficinas, atendendo às necessidades de empresas e órgãos parceiros.

Em Campina Grande, as aulas são estritamente presenciais, enfatizando a prática e a aplicação direta no mercado de trabalho.

“A gente enfatiza que não existe lá no Senac aquela questão do professor no quadro escrevendo e o aluno apenas assistindo. São aulas práticas, voltadas com metodologias ativas e uso de tecnologia, simulando situações reais do mercado, como nos cursos de gastronomia, em que os alunos treinam atendimentos reais, produção dentro de prazos programados e uso de sistemas de pedidos”, acrescentou Diego.

Os interessados podem obter mais informações pelo site pb.senac.br ou pelo telefone (83) 9 9411-9213.