Maioria dos pequenos negócios fazem uso das redes sociais para vender na Paraíba

O processo de inclusão digital tem sido um fator de influência em diversos setores da sociedade e no ambiente de negócios esse avanço também é uma realidade. Conforme dados da nona edição da “Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios”, produzida e divulgada pelo Sebrae, 78% dos pequenos negócios com atividade no território paraibano fazem uso das redes sociais para vender.

O uso de redes sociais analisado pelo levantamento tem como referência aplicativos como Instagram, Facebook, WhatsApp e a própria internet de modo geral. Ainda de acordo com os dados, apenas 22% dos empreendedores responderam não utilizar plataformas digitais para vender.

A pesquisa também apresenta detalhes da preferência das redes sociais usadas pelos donos de pequenos negócios. De acordo com a estatística, 81% utilizam o Whatsapp como ferramenta para vender, enquanto 66% dos empreendedores divulgam suas atividades através do Instagram. Pelo Facebook, esse percentual representa 25% do público entrevistado e 11% revelaram também realizar vendas através de loja virtual própria.

O uso de aplicativos de entrega ou serviços a domicílio é utilizado por 4% e 19% disseram vender por alguma plataforma comercial vinculada a marcas. Apenas 6% dos empreendedores responderam não utilizar nenhum aplicativo ou plataforma digital.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Rafaella Catão, a presença de empresas no ambiente digital é uma consequência do avanço da tecnologia associada à democratização do acesso à internet. “O WhatsApp, por exemplo, se tornou um canal estratégico para quem deseja empreender e ampliar sua capilaridade de clientes, uma vez que o digital não tem limites geográficos”, destaca.

Apesar do fácil acesso e as inúmeras vantagens que a internet disponibiliza para quem atua no mundo do empreendedorismo, a analista técnica enfatiza que é preciso estudar o universo digital e ter estratégias eficientes para alcançar o público desejado.

“Para ter presença digital não basta apenas criar o perfil, é preciso estruturar sua estratégia de comercialização utilizando esse canal, com atendimento personalizado, marketing bem estruturado com divulgação desse canal de relacionamento, além de fotos de alta qualidade para no caso de produtos, visando alcançar resultados cada vez mais competitivos”, complementa Rafaella Catão.

Sobre o direcionamento de recurso financeiro para fazer propaganda paga através das redes sociais ou na internet, a pesquisa revela que 51% dos entrevistados disseram não realizar essa prática. Outros 49% responderam que já investiram na divulgação de seus negócios para vender.

Em sua nona edição, a “Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios” entrevistou 84 empreendedores paraibanos. A pesquisa, que é identificada pelo tipo quantitativa, foi executada com base na aplicação de formulário on-line entre os dias 25 de novembro de 2024 e 17 de dezembro de 2024.

O intervalo de confiança é de 95% e a amostra, considerando todos os 26 estados e o Distrito Federal, corresponde a participação de 5.264 empreendedores. Desse total, 57% dos empreendimentos estão identificados na categoria como Microempreendedor Individual (MEI), 35% como Microempresa (ME) e 8% Empresa de Pequeno Porte (EPP). O erro amostral é de +/- 1% para os resultados nacionais.