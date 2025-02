Fórum de Turismo discute políticas públicas e desenvolvimento em Campina Grande

Um grande encontro do turismo ocorrerá nestas quinta (20) e sexta-feira (21) na cidade de Campina Grande. É o 2° Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo da Paraíba (Fomtur PB), que terá dois dias de atividades no Teatro do Sesc Centro.

O objetivo do Fomtur é fortalecer as políticas públicas e impulsionar o desenvolvimento social e econômico por meio do turismo.

A coordenadora de Turismo do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerra, e a gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, farão palestras no evento.

A palestra de Ana Clévia Guerra será às 9h30 da quinta-feira, com o tema “Como transformar desafios em oportunidades através do Turismo”.

Já a apresentação de Regina Amorim será no mesmo dia, às 15h40, no painel “O desafio da qualificação em turismo e quais alternativas a Paraíba dispõe”.

Ana Clévia parabenizou todas as instituições da Paraíba, o Governo do Estado, a Secretaria de Estado do Turismo, e a prefeitura de Campina Grande por estarem juntos nesse evento.

“Eu considero o Fomtur de suma relevância, no ano em que os municípios iniciam uma nova gestão e voltam-se a planejar os destinos turísticos. É fundamental um momento como esse para alinhar as estratégias, definir o que é prioritário e, principalmente, posicionar como a Paraíba vai atuar, seja no mercado regional, nacional ou Internacional”, completou.

O Sebrae Nacional se posicionará no evento como agente preparado para refletir.

“Refletir sobre os desafios do desenvolvimento dos destinos turísticos. A Paraíba tem se destacado no cenário nacional e também no cenário Internacional, mas o desafio do desenvolvimento turístico é constante e o posicionamento mercadológico também”, ressaltou Ana Clévia.

Ela disse que fará uma reflexão de como construir, como buscar um mínimo de perenidade nas visitas. Esse posicionamento mercadológico do destino Paraíba nos mercados, em âmbito nacional e Internacional, será uma das pautas.

Já Regina Amorim falou sobre a realização do evento, que é da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, em parceria também com o Sebrae/PB.

“A nossa participação está na mobilização dos empresários das regiões da Paraíba, mas também com os palestras. Eu vou dar destaque ao projeto de turismo do Sebrae Paraíba no estado, com a qualificação com a formatação de rotas e roteiros turísticos”, disse. Regina Amorim lembrou que as oportunidades que a Paraíba oferta são mostradas aos dirigentes públicos no Fórum.

k“Só precisa nos abraçarmos a essa ideia, nos darmos as mãos. E fazer acontecer! A minha expectativa é muito boa e que a gente comece o ano com bons planejamentos e bons negócios”, concluiu Regina Amorim.