Agroamigo: Banco do Nordeste homenageia parceiros da agricultura familiar

As entidades parceiras do Banco do Nordeste (BNB) na Paraíba receberam uma homenagem na manhã dessa terça-feira, 18, em reconhecimento pelo atendimento aos agricultores familiares do estado. A equipe do Agroamigo (programa de microfinança rural) esteve reunida no encontro de planejamento realizado no Conde.

Na oportunidade, os troféus foram entregues à Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba (Fetag-PB), Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), e Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS).

Os homenageados foram: o secretário Bivar de Sousa Duda (SEAFDS); o presidente Liberalino Ferreira (Fetag-PB); e o diretor-presidente Aristeu Chaves (Empaer). O superintendente do agronegócio e microfinança rural do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado, conduziu a homenagem e fez um resgate do programa.

“Esse ano, o Agroamigo completa 20 anos desde que iniciamos na cidade de Guaiúba, no Ceará. Desde então, os agentes de microcrédito fazem um trabalho fundamental de oferecer crédito orientado aos agricultores familiares e isso é possível a partir das parcerias para implementar bons projetos para esse púbico”, destaca.

Em 2024, o Agroamigo contratou R$ 732 milhões somente na Paraíba, entre janeiro e dezembro, beneficiando os agricultores e agricultoras familiares em mais de 61 mil operações. O montante representa um aumento de 45% em relação ao valor de todas as contratações feitas em 2023, quando foram desembolsados R$ 505 milhões. Houve, também, aumento de 11% no número de contratações, passando de 55.441 para 61.324. Mais de 10 mil clientes contrataram, no ano passado, pela primeira vez com o programa de microcrédito rural.

O presidente da Fetag, Liberalino Ferreira, também foi homenageado e lembrou a importância da atividade. “Somos o maior grupo de produção do país e precisamos do crédito e da assistência técnica de qualidade”, reforçou o representante dos agricultores familiares. O secretário Bivar Duda agradeceu a presença na reunião de planejamento do Agroamigo e a evolução do programa. “A integração entre as entidades é fundamental, pois fortalece a agricultura familiar e para a economia”, destacou o secretário.