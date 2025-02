Vice-governador oficializa apoio do Governo do Estado ao comércio

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, cumpriu agenda nesta terça-feira (18), em Campina Grande, ocasião em que oficializou o apoio do Governo do Estado à campanha ‘Dia de Descontos em Campina (DDC)’, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), e inspecionou as obras de reforma e modernização da 1ª Ciretran, no bairro das Malvinas, que recebe um investimento de mais de R$ 6,7 milhões.

O ‘Dia de Descontos em Campina (DDC)’ é uma campanha promovida pela Associação Comercial, que ao longo dos anos tem demonstrado grande impacto no comércio local.

Nos últimos dois anos, no entanto, a campanha não foi realizada. Agora, o evento será retomado em um período de baixa demanda no comércio, com início previsto para o dia 1º até o dia 5 de abril, sendo uma grande oportunidade para fomentar as vendas. Na ocasião, o vice-governador destacou a importância da iniciativa para fortalecer a economia local.

“É um compromisso do Governo do Estado, autorizado pelo nosso governador João Azevêdo, garantir que essa ação aconteça, e estamos aqui hoje para reafirmar o nosso apoio a essa importante iniciativa. Além de beneficiar os lojistas, essa campanha movimenta a economia de Campina Grande, criando novas oportunidades para os consumidores e garantindo que a cidade continue a ser um polo comercial competitivo”, ressaltou o vice-governador.

O presidente da ACCG, Sidney Toledo, enfatizou a importância do apoio do Governo do Estado para a realização da campanha. “O DDC é uma estratégia fundamental para incentivar as vendas nesse período de baixa demanda, que é o início do mês de abril, garantindo benefícios diretos para a economia local e para os consumidores. Sem a ajuda das instituições, não conseguimos fazer com que o evento aconteça. Então, o apoio do Governo do Estado nesse momento é de primordial importância”, afirmou.

Ainda em Campina Grande, o vice-governador inspecionou as obras de reforma e modernização da 1ª Ciretran, no bairro das Malvinas, que recebeu um investimento total de R$ 6.701.644,12.

“Essa obra representa não apenas a melhoria na infraestrutura, mas um avanço significativo na qualidade do serviço prestado à população, trazendo mais conforto, rapidez no atendimento e maior segurança, tanto para os usuários quanto para os servidores que operam no local”, ressaltou o vice-governador.

Também estiveram presentes na agenda a secretária de estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rosália Lucas; o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande e Interior da Paraíba (SindCampina), Divaildo Bartolomeu; o gerente da 1ª Ciretran, Renato Maracajá, e os vereadores Waléria Assunção, Anderson Pila, Rostand Paraíba, Wellington Cobra, Jô Oliveira e Tertuliano Maracajá.