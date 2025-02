Podcast Minha Aposentadoria: tire dúvidas sobre benefícios do INSS

No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, tirou dúvidas sobre aposentadoria e benefícios previdenciários.

Ele explicou as regras de transição para quem contribuiu antes da reforma da previdência de 2019 e destacou a importância de acompanhar o extrato de contribuições pelo aplicativo Meu INSS.

Além disso, Marcus orientou sobre como consultar o pagamento de retroativos em casos de ações judiciais, utilizando o site do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Ouça o podcast aqui.