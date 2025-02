No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer, Rodolfo Travassos Barbosa, explicou sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF 3.0).

Ele destacou que o CAF é gratuito e permite o acesso a mais de 20 políticas públicas, como crédito rural, programas de habitação e alimentação, além de incluir toda a família no cadastro.

Rodolfo também falou sobre as regras para se cadastrar, como a renda rural ser igual ou superior à renda extrarrural, e as novidades do CAF 3.0, que integra dados de outros sistemas para agilizar e desburocratizar o processo.

Ouça o podcast completo aqui.