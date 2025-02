Empreendedoras criam primeira fábrica de acessórios para pets da Paraíba

Ana Silva e Gal Cardoso deixaram os empregos formais em uma grande empresa e há oito anos se tornaram empreendedoras. Elas escolheram o mercado pet, um setor que está sempre em expansão em todo o país, e criaram a primeira fábrica de acessórios para cães e gatos de João Pessoa, a Shudog. Entre os diferenciais que buscam para se destacar no mercado está a inovação no design e qualidade dos produtos ofertados.

De acordo com as empreendedoras, a ideia do negócio surgiu em oferecer produtos com qualidade e estilo. Nesse último quesito, acompanhando as tendências da moda, as empresárias desenvolvem três coleções por ano, onde são feitas estampas exclusivas para os peitorais e demais acessórios para cães e gatos.

“Buscamos inovar e estarmos atentos às mudanças e evoluções do mercado pet, garantindo competitividade e relevância no mercado”, acrescenta Ana Silva. Ao lado da sócia, elas decidiram aprimorar o negócio e planejar novas estratégias, participando do programa Agentes Locais de Inovação (ALI), do Sebrae/PB.

“É primordial que os empreendedores busquem incessantemente a inovação, não apenas para se diferenciarem no mercado, mas também para assegurar a sustentabilidade de seus negócios a longo prazo. A inovação pode manifestar-se em diversos aspectos, desde a criação de novos produtos ou serviços até a otimização de processos internos e a melhoria da experiência do cliente”, explica a analista técnica e gestora do programa ALI Inovação do Sebrae/PB, Cláudia Pereira.

As empreendedoras estão sempre pesquisando para melhorar ainda mais os produtos e se consolidarem no mercado, conquistando clientes da Paraíba e do país, através do e-commerce.

“O mercado pet tem muito potencial de crescimento. Para nós, são diferenciais indispensáveis a qualidade, o conforto, o estilo e a segurança. Estamos sempre apostando em novas tendências com misturas de cores e combinações descoladas, seguindo a moda humana”, disse Gal Cardoso. Ela acrescentou ainda que a busca pela inovação é primordial para tornar os produtos competitivos.

A analista Cláudia Pereira lembra que através do programa ALI, os empreendedores conseguem desenvolver novas estratégias, buscar diferenciais para os seus produtos ou serviços, além de conhecer e investir em novas tecnologias.

Além disso, ela acrescenta que, como em qualquer negócio, é preciso conhecer bem o público-alvo, entendendo suas necessidades, e ainda fazer parcerias estratégicas. “Iniciativas como o ALI são ótimos recursos nessa jornada, pois disponibilizam acompanhamento e ferramentas que auxiliam as empresas a integrar a inovação de maneira prática e eficiente”, reforçou a analista.