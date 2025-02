Veja onde comprar gás de cozinha mais barato em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon – PB), por meio do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no último dia 12 de fevereiro de 2025, uma pesquisa referente aos preços do gás de cozinha GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Foram analisados 35 estabelecimentos que informaram os preços com pagamentos à vista com e sem entrega, à prazo com e sem entrega, e se estes estabelecimentos vendem o botijão completo na capital João Pessoa.

O botijão com pagamento à vista com entrega, teve o menor preço registrado por R$100,00 (ADM Gás – Alto do Mateus, SA Comércio de Gás e Ouro Gás – Bairro dos Estados, Branco Gás – Esplanada, Ferreira Gás e Josimar Gás – Cristo Redentor, Depósito Novais – Cruz das Armas, Atalaia Gás – Ernesto Geisel, Britos Distribuidora – Expedicionários, MT Gás – Geisel, Isaquiel Gás – Miramar, ED Gás – Tambauzinho) e o maior preço R$114,00 (Nilda Gás – Castelo Branco, Rejane Água e Gás – Castelo Branco, Arlete Gás e Água – Manaíra), uma variação de 14,00% e economia de R$14,00.

O botijão com pagamento à prazo com entrega tem uma variação de 10,48%, com preços a partir de R$105,00 (ADM Gás – Alto do Mateus, Ouro Gás – Bairro dos Estados, Branco Gás – Esplanada, Depósito Novais – Cruz das Armas, Atalaia Gás – Ernesto Geisel, MT Gás – Geisel, Isaquiel Gás – Miramar, ED Gás – Tambauzinho, André Gás – Torre) a R$116,00 (Nilda Gás – Castelo Branco), uma economia R$11,00.

O botijão completo com pagamento à vista tem variação de 17,86%, com preços a partir de R$280,00 (ADM Gás – Alto do Mateus, ED Gás – Tambauzinho) a R$330,00 (Rejane Gás e Água – Castelo Branco), uma diferença de R$50,00 para o consumidor.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através do número 151 (ligação direta), pelo whatsapp (83) 98863-5284, instagram @proconpb, acesse o nosso site: www.procon.pb.gov.br ou visite a sede da autarquia localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 693, Centro, João Pessoa-PB.